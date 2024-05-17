Когда пора подкармливать розы: не упустите идеальное время

Для того, чтобы розы радовали вас своим пышным цветом в течение всего лета, вам нужно заранее позаботиться о подкормке. В частности, внести ее вовремя и в правильном количестве.

Правильный уход за розами – это залог их цветения и хорошего вида. Поэтому если вы хотите увидеть цветы, тогда позаботьтесь о том, чтобы внести удобрения и правильно поливать и пропалывать розы.

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Какие удобрения нужно внести весной

Для того, чтобы роза пышно цвела, ей нужны различные микроэлементы и органические вещества, и их растение может получить или из минеральных, или из органических удобрений. Если вы хотите, чтобы на цветке образовалось много бутонов, тогда вам нужно внести фосфор.

Для роста зеленой массы используют азотные удобрения. Впрочем, с ними вам нужно быть достаточно осторожными, ведь если вы перекормите азотом кусты, на них образуется слишком много зелени и побегов, а взамен не будет бутонов. Цветов станет намного меньше, зато сами кусты разрастутся, а цветение придет с большой задержкой.

Подкормка калием и калийной солью может быть полезным для увеличения размера цветов, а также оно помогает растениям подготовиться к зиме.



Розы нужно подпитывать весной / Фото Pexels

Минеральные удобрения для роз

Если вы выбрали минеральные удобрения для подкормки своих растений, вы можете воспользоваться такими вариантами:

фосфорно-калийные удобрения – для цветения и образования большого количества бутонов;

гумат натрия – стимулятор роста для цветов;

кальциевая селитра – внести до появления бутонов;

сульфат калия – внести в конце мая для предотвращения болезней;

аммиачная селитра – внести перед окучиванием.

Органические удобрения для роз

Обычно органические удобрения для растений применяют в период, когда нарастает зеленая листва. Особенно полезной будет органика для молодых растений. Когда вы хотите подкормить розы, вы можете воспользоваться конским навозом, коровяком или птичьим пометом.

Куриный помет нужно использовать осторожно, ведь если вы не подготовите его правильно и используете слишком много, это может привести к ожогу корневой системы.

Коровяк нужно перед подкормкой развести в воде в соотношении 1:10, настоять, а после этого еще вдвое развести водой. Также используют и различные травяные настои – их можно разбрызгивать по листьям.