Щедрий урожай здивує усіх: чим підживити груші у липні

У липні груші починають наливатися соком, тому для того, щоб отримати соковиті плоди, варто подбати про їхнє підживлення. Солодкі фрукти стануть після одного мікероелемента.

Груші потребують у середині літа підживлення, яке забезпечить їм активний ріст плодів та їхнього наливу, пише 24 Канал з посиланням на "Сусідку".

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Яким добривом підживити груші?

Дачники радять для підживлення використовувати бор. Завдяки ньому відбувається вуглеводний обмін. Цукри, які утворилися в листі під час фотосинтезу, почнуть активно переходити до плодів. Без бору цей процес уповільнюється.

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Бором потрібно удобрювати груші в кількох випадках. Його нестача здатна вплинути на стан дерева, тому зверніть увагу на певні ознаки.

Деформація молодого листя – воно скручується, а на верхівках пагонів може дрібнішати;

Відмирання верхівкових бруньок – пагони починають засихати згори;

Погане зав’язування плодів – квіти обсипаються, не утворюючи зав’язі;

Тріщини та плями на плодах – ознака слабких клітинних стінок через брак бору.

Коли підживлювати грушу бором?

Липень є найкращим часом для підживлення груші. У цей час плоди активно наливаються, тож потреба в транспортації цукрів є високою. Позакореневе підживлення є найефективнішим. Потрібно провести обприскування по листю.



Дачники радять підживити грушу бором / Фото Pexels

Дачники радять придбати звичайну борну кислоту, яка продається в будь-якій аптеці. Готувати розчин варто обережно, бо надлишок є токсичним для рослин.

Для підживлення потрібно у 10 літрах води розчинити 5 грамів порошку борної кислоти (чайна ложка без гірки). Борну кислоту спочатку краще розвести в невеликій ємності з гарячою водою, а тоді ретельно перемішати до повного розчинення кристалів.

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Далі концентрат потрібно вилити у відро з рештою води, оскільки борна кислота погано розчиняється у холодній воді. Обприскування потрібно проводити вранці. Крону потрібно обробити рівномірно, змочуючи листя з обох боків. Однієї обробки за сезон буде достатньо.