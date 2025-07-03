Розгледіти комах на винограднику не просто, оскільки вони дуже дрібні, пише 24 Канал. У літню пору на їхньому листі з’являються плями, горбики та дрібні кулясті нарости. Садівники рекомендують при перших ознаках одразу бити на сполох та використовувати помічні препарати, оскільки кліщ може занапастити увесь урожай.

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Симптомом павутинного кліща є тоненька павутинка між стеблом і листям. Згодом це листя почне всихати, бо вже атаковане кліщем. Відсутність зеленої маси призведе до втрачених плодів. Найчастіше павутинний кліщ з’являється на винограді, але й може бути на яблунях, баклажанах, помідорах, горосі та гарбузових.

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Як вивести павутинного кліща

Проти шкідників діють препарати акарициди – хімічні засоби, які борються з кліщами. Якщо ви виявили жовте, скручене листя та уражені плоди винограду, то потрібно швидко застосовувати лікування.

Вертімек має високу стійкість до змивання дощем та є хорошим інсектицидом, який знищить кліщів.

Балазо є ефективним не лише проти павутинного кліща, але й допомагає вивести гесениці яблуневої плодожерки, попелицю та клопів.

Прованто Майт – акарицид дачники застосовують для виноградника та навіть плодових культур, захищаючи їх від цикалок та медяниць.



Засоби від павутинного кліща / Фото Pexels

Щодо народних засобів, то використовують розчин господарського мила, який обприскують на листя, щоб знищити кліщі та запобігти повторній появі.

Раніше ми вже розповідали, як боротися з попелицею народними засобами – вони можуть бути надзвичайно ефективні.

Для обробки використовують настій цибулі чи часнику. Овочі потрібно подрібнити та залити водою, дати їм настоятися, а тоді обприскувати виноград. Замість часнику та цибулі, можна використовувати цибулеве лушпиння.