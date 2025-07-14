Без живлення кущам смородини буде важко відновитися, пише 24 Канал з посиланням на "Книгу порад". Дачники радять внести мінеральне та органічне добриво. Поєднання цих підживлень дасть чудовий результат.

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Мінеральне добриво для смородини

Для приготування розчину вам знадобиться столова ложка сульфату калію, столова ложка суперфосфату, склянка деревного попелу та 10 літрів води. Компоненти треба ретельно змішати з водою до повного розчинення, а тоді отриманим розчином полити кожен кущ.

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Органічне добриво для смородини

До 10 літрів води потрібно додати 1 літр настою коров’яку чи 0,5 літра настою пташиного посліду. Для коров’яку треба одну частину гною змішати з 6 частинами води. А от пташиний послід треба розвести в пропорції 1 частина на 12 частин води.



Підживлення для смородини / Фото Unsplash

Отриману суміш треба настояти тиждень, а перед використанням розвести водою – 1 літр коров’яку чи 0,5 літра пташиного посліду на 10 літрів води.

Додаткові рекомендації

Дачники радять перед внесенням добрив кущі полити трьома відрами води. Варто використовувати воду, яка нагрілася на сонці, оскільки холодна здатна зашкодити корінню.

На деяких кущах смородини на листі може з’явитися жовтизна. У такому випадку кущі треба обробити хелатом заліза (на 1 літр води знадобиться 1 грам препарату).

До слова, неправильний полив кавунів може призвести до несолодких і порожніх плодів, важливо дотримуватися правильного режиму поливу.

Після підживлення кущі треба замульчувати соломою, тирсою чи сухою травою. Це допоможе стримати ріст бур’янів та зменшить випаровування вологи.