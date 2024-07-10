Чим підгодувати часник у липні: головки будуть розміром з кулак

Часник можна підживлювати не лише після посадки, але й влітку. Удобрювати треба в суху погоду, бо рослина не любить надмірного зволоження і навіть може загнити, якщо після дощів її почати підживлювати.

Найкраще поєднувати поливання з підживленням, а мінеральні добрива чергувати з органікою. Коли поживний розчин вбереться в ґрунт, рядки між часником треба добре розпушити.

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Чим підживити часник

Якщо ви посадили часник кілька місяців тому, то знайте, що на початку вегетаційного періоду, йому потрібен азот. Для підгодівлі підійде аміачна селітра. На 10 літрів вам потрібно 2 столові ложки. Також рослини можна підживити сечовиною. На 10 літрів води треба 1,5 літра карбаміду.

Аміак вважається ще одним хорошим добривом. До 10 літрів води додайте 3 столові ложки 10% аміаку.



Названо найкраще підживлення для часнику на літо / Фото Pexels

Для підживлення часнику можете скористатися будь-яким розчином. Одного відра вистачить на 5 метрів квадратних посадок. Обережно поводьтеся з нітратом амонію, бо під сонячними променями він сильно нагрівається та може не лише спалити листя рослин, але й викликати пожежу, якщо потрапить на тирсу, торф чи суху солому.

Вже у період формування та визрівання головок необхідні фосфор та калій. Для вторинного підживлення треба використовувати нітроамофоску чи калійну сіль.