Чим підживити картоплю під час цвітіння: урожай буде втричі більшим

Городники після посадки картоплі чекають на великий урожай. Та для цього треба її підживити та внести в ґрунт деревний попіл. Це органічне добриво є дуже корисним, адже містить макро- та мікроелементи.

Попіл вносити можна двома способами: у сухому вигляді та у вигляді розчину. Як правильно вносити деревний попіл під час цвітіння картоплі та чим ще потрібно удобрити овочі для хорошого врожаю – читайте далі.

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Настій попелу

Для рідкого підживлення візьміть 1 кілограм попелу та розчиніть в 10 літрах води. Добре перемішайте та настоюйте впродовж доби. Після цього 1 літр настою треба розвести в 10 літрах води та провести кореневе підживлення картоплі. Вже за 2 тижні цю процедуру треба повторити.

Сухе підживлення

Навколо куща треба розсипати по склянці просіяного попелу. Під час поливання та дощу добриво добре проникатиме аж до коріння та живитиме картоплю. Калійне підживлення забезпечує ідеальний розмір бульб. Вони будуть рівними та великими.



Названо найкраще підживлення для картоплі / Фото Pexels

Умови для вирощування великих бульб

Щоб картопля виросла великою, треба дотримуватися певної схеми. Дистанція між кущами повинна бути один метр. Чим більше на кущах буде листя, тим більшими виростуть картоплини.

Розмір бульби залежить від сорту картоплі. Є такі сорти, що до 20 картоплин можуть заповнити ціле 12-літрове відро. Урожай також залежить від умов в яких ви живете. Чим тепліше у вашому регіоні, тим дрібнішими будуть бульби. Це стається через те, що при високій температурі коренева система картоплі перегрівається, а розвиток бульб зупиняється.

Щоб зберегти вологу в землі, треба мульчувати картопляну ділянку. Мульча перешкоджає швидкому випаровуванню вологи з ґрунту та стримує зростання бур’янів. Після перепрівання вона додає додаткове живлення бульбам.

А от в сирому кліматі, де часто падають дощі, виростити картоплю великою набагато легше. У мульчуванні в такому випадку не буде жодної необхідності.