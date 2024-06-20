Чем подкормить картофель во время цветения: урожай будет втрое больше

Огородники после посадки картофеля ждут большого урожая. Но для этого надо его подкормить и внести в почву древесную золу. Это органическое удобрение является очень полезным, ведь содержит макро- и микроэлементы.

Золу вносить можно двумя способами: в сухом виде и в виде раствора. Как правильно вносить древесную золу во время цветения картофеля и чем еще нужно удобрить овощи для хорошего урожая – читайте дальше.

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Настой золы

Для жидкой подкормки возьмите 1 килограмм золы и растворите в 10 литрах воды. Хорошо перемешайте и настаивайте в течение суток. После этого 1 литр настоя надо развести в 10 литрах воды и провести корневую подкормку картофеля. Уже через 2 недели эту процедуру надо повторить.

Сухая подкормка

Вокруг куста надо рассыпать по стакану просеянной золы. Во время полива и дождя удобрение будет хорошо проникать до корней и питать картофель. Калийная подкормка обеспечивает идеальный размер клубней. Они будут ровными и большими.



Названа лучшая подкормка для картофеля / Фото Pexels

Условия для выращивания крупных клубней

Чтобы картофель вырос большим, надо придерживаться определенной схемы. Дистанция между кустами должна быть один метр. Чем больше на кустах будет листьев, тем большими вырастут картофелины.

Размер клубня зависит от сорта картофеля. Есть такие сорта, что до 20 картофелин могут заполнить целое 12-литровое ведро. Урожай также зависит от условий в которых вы живете. Чем теплее в вашем регионе, тем мельче будут клубни. Это происходит из-за того, что при высокой температуре корневая система картофеля перегревается, а развитие клубней останавливается.

Чтобы сохранить влагу в земле, надо мульчировать картофельный участок. Мульча препятствует быстрому испарению влаги из почвы и сдерживает рост сорняков. После перепревания она добавляет дополнительное питание клубням.

А вот в сыром климате, где часто падают дожди, вырастить картофель большим гораздо легче. В мульчировании в таком случае не будет никакой необходимости.