Будете в захваті від врожаю: чим треба підживити огірки

Огірки треба підживлювати на різних стадіях росту. Завдяки удобренню ви зможете отримати рясний та великий урожай. Городники радять підживлювати огірки від фази з двох листочків і аж до плодоношення.

Правильне та своєчасне підживлення огірків є ключовим фактором для досягнення високої врожайності та якості плодів. Та важливо дотримуватись рекомендацій щодо дозування та термінів внесення добрив.

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Чим підживити огірки у фазі 2 листочків

Для активного розвитку на ранніх стадіях огіркам потрібен азот. Використовуйте розчин сечовини чи аміачної селітри. Ці добрива допоможуть рослинам наростити зелену масу та зміцнити кореневу систему.

Чим підживити огірки після сходів

Після того, як огірки зійдуть, їх треб підживлювати комплексними добривами, які містять калій, фосфор та азот. Спробуйте застосувати нітроамофоску, яка сприяє кращому росту та розвитку рослини.



Огірки обов'язково треба підживлювати в період росту / Фото Pexels

Чим підживити огірки для росту

Щоб овочі росли смачними та великими, забезпечте їх азотом та калієм. Використовуйте настій курячого посліду. Добриво забезпечить ґрунт необхідними елементами, стимулює ріст та розвиток рослин.

Чим підживити огірки в час плодоношення

У цей час огірки потребують більше калію та фосфору, щоб сформувати плоди. Городники люблять в цей час використовувати розчин золи чи суперфосфату. Чудовим джерелом калію є попіл. Він сприяє покращенню смакових якостей та формуванню. Городники рекомендують кожен тиждень опудрювати золою ґрунт.

Чим підживити огірки в домашніх умовах

Використовуйте органічні настої: компостний чай чи настій із зелених трав. Ці натуральні підживлення збагатять ґрунт мікроелементами. Врахуйте, що кожна стадія підживлення є доволі важливою. Завдяки удобренню овочі будуть смачними та хрумкими.