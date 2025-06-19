Чимало людей вважають, що вирощування троянд – це дороге задоволення, адже вони потребують чимало добрив, і для того, аби рясно цвісти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Втім, навіть відходи з вашої кухні – зокрема, бананові шкірки – можуть стати ідеальним добривом для кущів.

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Бананові шкірки – це фантастичне підживлення. І воно настільки хороше, що є більше, ніж один спосіб їх використати.

Додайте шкірки у компост

Один з найпростіших способів використання бананової шкірки – це додавання її до компостної купи. Для цього потрібно подрібнити шкіру та викинути її у компостний бак разом з рештою відходів – обрізками трави, кавовою гущею та очистками з овочів.

Бананова шкірка почне розпадатися на багатий, крихкий компост, насичений фосфором, магнієм та калієм – і всі це речовини дуже важливі для троянд.

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Закопайте бананову шкірку у ґрунт

Якщо у вас немає компостної купи – це біда, адже ви можете закопати бананову шкірку прямо у ґрунт. Візьміть шкірку та поріжте її на дрібні шматочки, аби вона швидше розкладалася.

Закопувати її потрібно приблизно на глибину 10 – 15 сантиметрів навколо трояндових кущів.



Бананову шкірку можна використати як добриво / Фото Pexels

Зробіть воду з банановою шкіркою

Бананова вода – це неймовірне рідке добриво для ваших квітучих кущів. Такий спосіб використання бананової шкірки не вимагає багато зусиль та досить ефективний. Замочіть кілька подрібнених бананових шкірок у відрі води та залиште на кілька днів – але не допускайте появи плісняви.

До речі, раніше ми вже розповідали, що потрібно зробити з трояндами у червні, аби вони пишно цвіли.

Після цього водою можна поливати кущі, адже вона швидко забезпечить троянди калієм та фосфором і допоможе зміцнити стебла та зробити квіти пишнішими.

Подрібніть сушені шкірки та порошкове добриво

Ще один спосіб перетворити шкірки банана на добриво – це зробити з них порошок. Залиште шкірку, аби вона висохла, а тоді подрібніть її на порошок та посипайте ним основу троянд. Цей метод діятиме навіть швидше, ніж свіжа бананова шкірка. Окрім того, він ідеально підходить для тривалого зберігання добрива та підтримання порядку на ділянці й в домі.