Досвідчені городники знають, що для того, щоб покращити цвітіння троянд у червні, потрібно вдатися до обрізання, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Що робити з трояндами у червні

До кінця червня дачникам варто зрізати троянди з гілок. Потрібно позбутися від зів’ялих квітів. Як тільки бутон зів’яне, його треба зірвати. Позбування від таких квітів призведе до другої хвилі цвітіння.

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Зрізання троянд не лише забезпечує охайний вигляд на кущі. Видалення мертвих квітів продовжує життя здорових набагато довше. Окрім того, кущі троянд почнуть краще рости.



Зів'ялі квіти потрібно обрізати / Фото Pexels

Якщо у вас ростуть чайно-гібридні троянди, то потрібно обережно зривати зів’ялі суцвіття нижче головки. Інший тип троянд варто зрізати над наступним листком. У цьому вам допоможуть спеціальні садові ножиці. Відрізання головки до листка покращить формування пазушних бруньок, тож є великий шанс на те, що невдовзі виростуть нові квіти.

До речі, раніше ми вже розповідали, як часто потрібно поливати троянди, аби вони цвіли безперервно ціле літо.

Виткі троянди потрібно постійно пів’язувати, щоб вони росли у вертикальному положенні. Не забувайте також про полив квітів. Троянди потрібно поливати від червня й аж до вересня.