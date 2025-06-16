Опытные огородники знают, что для того, чтобы улучшить цветение роз в июне, нужно прибегнуть к обрезке, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Читайте также Розы будут цвести до осени: подкормите их в июне этим средством

Что делать с розами в июне

До конца июня дачникам стоит срезать розы с веток. Нужно избавиться от увядших цветов. Как только бутон завянет, его надо сорвать. Избавление от таких цветов приведет ко второй волне цветения.

До речі, знайти добрива за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Срезка роз не только обеспечивает опрятный вид на кусте. Удаление мертвых цветов продлевает жизнь здоровых гораздо дольше. Кроме того, кусты роз начнут лучше расти.



Увядшие цветы нужно обрезать / Фото Pexels

Если у вас растут чайно-гибридные розы, то нужно осторожно срывать увядшие соцветия ниже головки. Другой тип роз стоит срезать над следующим листом. В этом вам помогут специальные садовые ножницы. Отрезание головки до листа улучшит формирование пазушных почек, поэтому есть большой шанс на то, что вскоре вырастут новые цветы.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, как часто нужно поливать розы, чтобы они цвели непрерывно все лето.

Вьющиеся розы нужно постоянно подвязывать, чтобы они росли в вертикальном положении. Не забывайте также о поливе цветов. Розы нужно поливать с июня и до сентября.