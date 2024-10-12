Чим підживити яблуню на зиму: урожай наступного року буде вражати

Осіннє підживлення для яблунь є необхідним, оскільки вже навесні покращить урожайність дерева та зміцнить імунітет. Окрім того, яблуню треба підживити для того, аби вона добре перезимувала.

На зиму дерева починають запасатися поживними речовинами, тому в цей час треба внести правильні добрива, аби підвищити в наступному році врожайність, пише УНІАН.

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Як підживити яблуню мінеральними підживленнями

Яблуні восени потрібен калій та фосфор, щоб зміцнити кореневу систему. Якщо внести ці підживлення, то яблуня чудово перенесе холод. Щодо мінеральних добрив, то дерево любить суперфосфат. У 20 літрах води треба розчинити 150 грамів засобу й обприскати засобом крону яблунь.

Також яблуні люблять сірчанокислий калій. У 10 літрах води треба розчинити 30 грамів речовини й влити в борозни навколо дерев. У першій половині жовтня дерево можна підгодувати монофосфатом калію. У 10 літрах води потрібно розвести 15 грамів добрива. Цього дозування буде достатньо на 1 квадратний метр ділянки.



Восени яблука треба підживити / Фото Pexels

Як підживити яблуню органічними засобами

Органіку треба вносити під яблука в нерозбавленому вигляді. Навколо дерева треба викопати круглу траншею глибиною 50 сантиметрів та внести в яму одне з цих добрив: торф, компост, гній, 300 грамів вапна, 150 грамів доломітового борошна.

Після того, як добриво внесете, траншеї треба закопати, а дерево рясно полити. На зиму цю частину варто замульчувати.