Урожай не буде закінчуватися: як підживити розсаду народними методами

Щоб урожай був великим, спочатку потрібно виростити міцну та здорову розсаду. Насамперед важливо підібрати правильні добрива, які насичені корисними мікроелементами: азотом, фосфором, калієм чи цинком.

Підгодівля розсади потрібна для того, щоб сформувалася хороша коренева система і стебла рослини. Другий раз розсаду підгодовують, щоб сформувати листковий покрив.

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Щоб ви змогли обрати для себе один з кількох варіантів підживлення, розповідаємо про кілька способів удобрення розсади, які ви легко зможете застосувати в домашніх умовах.

Дріжджі

Городники люблять використовувати дріжджі для підживлення. Вони багаті на кальцій, а рослини після них стануть міцними. Для приготування добрива вам знадобиться 10 грамів сухих дріжджів, які треба розвести в 10 літрах теплої води. Щоб дріжджі добре спрацювали, додайте 4 столові ложки цукру.

Перед застосуванням розчин треба розвести водою (1:10). Мінус цього підживлення полягає в тому, що воно вимиває з ґрунту калій, тому треба чергувати з іншим добривом, яке заповнить його нестачу.

Трав'яний настій

Використовуйте настій з кропиви та кульбаб, який наситить ґрунт калієм. Подрібніть листя та стебла, залийте водою та залишіть на два тижні. Перед використанням розведуть з водою (1 літр настоянки на 10 літрів води). Розсаду поливайте під коріння.



Найкращі методи підживлення розсади / Фото Pexels

Деревна зола

Це підживлення наситить ґрунт калієм. Вам знадобиться й стакан деревної золи та 2 літри гарячої води. З’єднайте ці компоненти та залишіть на 24 години. Через добу настрій треба процідити. Підливати треба не частіше, ніж раз на два тижні.

Бананова шкірка

Візьміть шкірку двох бананів. Наріжте на невеличкі шматки та поставте у 3-літрову банку. Залийте водою та залишіть на 3 дні. Перед використанням розчин процідіть.

Яєчна шкаралупа

Для цього добрива вам знадобиться нарізана шкірка банана та висушена шкаралупа двох яєць. Перекладіть їх у ємність та залийте 1 літром води. Через 3 дні після процідження добриво вже можна використовувати.

Цибулеве лушпиння

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Візьміть один стакан лушпиння цибулі та залийте двома стаканами води. Каструлю поставте на вогонь та доведіть до кипіння і після цього знімайте з плити. Залишіть настоятися на два дні. Перед поливанням розведіть з водою 1:10. Цим добривом підживлюйте розсаду не частіше, ніж раз на тиждень.

Чайна заварка

Для цієї підгодівлі знадобиться 2 чайних ложки чайного листя та 0,5 літрів води. Перемішайте суміш та залишіть на 2 дні. Після процідження підживлювати можна кожну розсаду 1 столовою ложкою під кожну рослину. Чайна заварка багата на калій, цинк, марганець, хром, і чудово підійде для розсади перцю та помідорів.

Картопляний відвар

Візьміть очищену картоплю, залийте водою та відваріть приблизно 20 хвилин. Далі настій з картоплі процідіть та остудіть. Перед тим, як поливати розсаду, додайте краплю йоду. Поливайте під коріння.