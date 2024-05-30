Дізнайтеся секрет: навіщо обприскувати смородину содою

Щоб смородина дала гарний врожай треба не забувати про ретельний догляд. Садівники розповіли, що сода є помічною для смородини, тому варто нею обприскувати кущі.

Содовий розчин допомагає в боротьбі з різними захворюваннями та шкідниками, сприяє зміцненню рослини. Застосовувати соду можна кількома способами.

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Застосування соди для смородини

Навесні розчином соди обприскують смородину, щоб захистити кущі від шкідників. Содовим розчином обприскують рослину від попелиці на смородині (на 1 літр води потрібно 2 столові ложки соди). Цей метод справді є рятівним та допоможе вберегти кущі від шкідника. Замість харчової соди можна використовувати кальцинову соду, яка також допомагає зупинити нашестя попелиці.

А ще сода допомагає від борошнистої роси. Розчин соди з додаванням невеликої кількості мила ефективно бореться із захворюванням рослини. Фахівці радять обробляти розчином соди кущі смородини кожних два тижні. Найкраще це робити вранці або ввечері.



Сода є безпечною для смородини / Фото Pexels

Як підгодувати смородину содою

Щоб покращити ріст смородини та зміцнити її імунітет – підживіть її харчовою содою. Розведіть столову ложку соди в 5 літрах води та полийте кущі під корінь. Таке підживлення покращить стан смородини та сприятиме гарному врожаю. Внесення соди в ґрунт насичує смородину необхідними елементами – натрієм та калієм, тож це стимулює зростання та розвиток кущів.

На відміну від інших препаратів чи якихось засобів, сода є безпечною, тож є дійсно універсальним засобом.