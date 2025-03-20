Чекайте на фантастичний урожай: чим підживити яблуню навесні

У багатьох садівників на ділянці ростуть яблуні. Ці фрукти є широко популярними в Україні, тому для того, щоб збирати відра урожаю, за деревом треба доглядати – вчасно підрізати й підживлювати. Для того, щоб збирати восени багато яблук, розповімо про найкраще підживлення.

Завдяки підживленню яблуні виростуть великими та соковитими, пише 24 Канал. Ці рекомендації стануть особливо в нагоді новачкам.

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Чим підживлювати молоду яблуню

Підживлювати яблуню в перший рік після посадки не варто лише тоді, коли восени ви внесли добрива. Про саджанці треба піклуватися в третій рік вирощування.

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Підгодовувати яблуню потрібно на початку вегетації – у квітні. Другий раз це потрібно зробити в період цвітіння, а третій – в період формування плодів. Добрива потрібно вносити під корінь. Для цього потрібно викопати по колу невеличку канавку.

Якими добривами підживлювати яблуню

Для того, щоб листя гарно розвивалося – вносьте азотне добриво. Перед цвітіння варто застосовувати калій. Яблунька любить органічні та мінеральні добрива, тож можна використовувати аміачну селітру, карбамід, нітроамофоску чи гній.



Яблуню треба обов'язково підживлювати / Фото Pexels

Читайте уважно інструкцію й дотримуйтеся чітко пропорцій, оскільки якщо дати забагато добрива, то яблуня розвине більше пагонів, почне активніше рости, але при цьому не буде плодоносити.

Дачники зазначають, що передозування мінеральними сумішами може навіть призвести до втрати дерева. З азотом треба бути обережними. Кілька разів його вносити необов’язково. Мінеральну суміш та органіку присипте землею.

Якщо ж використовувати для підживлення органіку, то тут радимо зупинитися на перегної, курячому посліді, коров’ячому гної, торфі чи компості. Перегній добре впливає на розвиток коріння, тому його часто використовують садівники. На одне кількарічне дерево потрібно декілька відер.

Хорошим органічним добривом вважається курячий послід. Його треба розмішати з одою в пропорції 1:10. Кожному дереву потрібно 5 літрів цього підживлення.