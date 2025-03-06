Правильний сорт не лише подарує багато смачних та соковитих яблук, але й допоможе уникнути численних захворювань, пише 24 Канал з посиланням на Agromarket. Якщо ви любите яблука, тоді пропонуємо обрати сорти, які найбільше до вподоби дачникам.

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Голден Делішес

Цей сорт є справжнім фаворитом серед садівників. Яблука відомі великими плодами із жовто-зеленим забарвленням. Фрукти є стійкими до захворювань й мають тривалий термін зберігання. Сорт підходить для тих, хто хоче отримати гарний урожай без зайвих труднощів у догляді. Саме ці яблука є найкращими для зимових запасів.

Фуджі

Сорт має японське походження й унікальний смак, який поєднує солодкість без вираженої кислотності. Яблука мають товсту шкірку, добре росте в помірних зонах та забезпечує хороший урожай солодких плодів.



Сорти яблук з найкращими смаками / Фото Pexels

Вільямс Прайд

Літній сорт яблук має солодко-кислий смак з приємним терпким післясмаком. Яблука мають бордове забарвлення, вирізняються стійкістю до хвороб та довгим терміном зберігання.

Пінова

Німецький зимовий сорт яблук має солодку м’якоть. Перевагою є швидке плодоношення, яке можна побачити вже на другий рік після посадки. Яблука є стійкими до хвороб та чудово підходять для різних кліматичних умов. Плоди родяться досить якісними й смачними.

Пітмастон

Сорт є унікальним, оскільки має ананасово-горіховий смак. Окрім соковитої м’якоті, фрукти ще мають приємний аромат квітів. Пізній сорт має довгий термін зберігання яблук, які є стійкими до морозу. Фрукти підійдуть всім, хто шукає незвичні та цікаві сорти для свого саду.