Про кущі малини потрібно подбати вже на початку весни й обрізати зайві гілки, пише 24 Канал.

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Коли треба обрізати малину навесні

Найкраще обрізати малину тоді, коли денна температура не буде опускатися нижче 5 градусів тепла. Важливим нюансом є те, що кущ потрібно обрізати ще до того, як пагони почнуть розпускатися. Вже після того, як молоді бічні гілки почнуть проростати, обрізання треба припинити, бо можна пошкодити кущ.

Як обрізати малину навесні

Початок березня чудово підходить для першої весняної обрізки малини. Потрібно зрізати всі підмерзлі та обламані пагони куща. Для того, щоб був гарний урожай, потрібно обрізати верхівки навіть гарних та здорових пагонів.



Березень підходить для обрізання малини / Фото Pexels

Пошкоджені гілки в кущі потрібно зрізати до місця зі здоровим вузлом. Кущ малини загалом повинен бути не більший, ніж півтора метра у висоту, щоб під час збирання урожаю не довелося гнути гілки до низу.

Обрізаючи малину варто звернути увагу на кілька важливих факторів. Якщо є засохлі гілочки на верхівці, то це означає, що паростки є незрілими чи обмороженими. На зрізі здоровий пагін буде зеленим, а мертвий – коричневим та ламким.

Гілки рекомендовано вкоротити на 10 – 20 сантиметрів, а в кущі повинно бути від 5 до 8 гілок. Також дуже важливо залишати простір між кущами малини.