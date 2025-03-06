О кустах малины нужно позаботиться уже в начале весны и обрезать лишние ветви, пишет 24 Канал.

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Когда надо обрезать малину весной

Лучше всего обрезать малину тогда, когда дневная температура не будет опускаться ниже 5 градусов тепла. Важным нюансом является то, что куст нужно обрезать еще до того, как побеги начнут распускаться. Уже после того, как молодые боковые ветви начнут прорастать, обрезки надо прекратить, потому что можно повредить куст.

Как обрезать малину весной

Начало марта прекрасно подходит для первой весенней обрезки малины. Нужно срезать все подмерзшие и обломанные побеги куста. Для того, чтобы был хороший урожай, нужно обрезать верхушки даже хороших и здоровых побегов.



Март подходит для обрезки малины / Фото Pexels

Поврежденные ветви в кусте нужно срезать до места со здоровым узлом. Куст малины в целом должен быть не больше, чем полтора метра в высоту, чтобы во время сбора урожая не пришлось гнуть ветви вниз.

Обрезая малину стоит обратить внимание на несколько важных факторов. Если есть засохшие веточки на верхушке, то это означает, что ростки являются незрелыми или обмороженными. На срезе здоровый побег будет зеленым, а мертвый – коричневым и ломким.

Ветки рекомендуется укоротить на 10 – 20 сантиметров, а в кусте должно быть от 5 до 8 веток. Также очень важно оставлять пространство между кустами малины.