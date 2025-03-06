Правильный сорт не только подарит много вкусных и сочных яблок, но и поможет избежать многочисленных заболеваний, пишет 24 Канал со ссылкой на Agromarket. Если вы любите яблоки, тогда предлагаем выбрать сорта, которые больше всего нравятся дачникам.

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Голден Делишес

Этот сорт является настоящим фаворитом среди садоводов. Яблоки известны крупными плодами с желто-зеленой окраской. Фрукты устойчивы к заболеваниям и имеют длительный срок хранения. Сорт подходит для тех, кто хочет получить хороший урожай без лишних трудностей в уходе. Именно эти яблоки являются лучшими для зимних запасов.

Фуджи

Сорт имеет японское происхождение и уникальный вкус, который сочетает сладость без выраженной кислотности. Яблоки имеют толстую кожуру, хорошо растет в умеренных зонах и обеспечивает хороший урожай сладких плодов.



Сорта яблок с лучшими вкусами / Фото Pexels

Уильямс Прайд

Летний сорт яблок имеет сладко-кислый вкус с приятным терпким послевкусием. Яблоки имеют бордовую окраску, отличаются устойчивостью к болезням и долгим сроком хранения.

Пинова

Немецкий зимний сорт яблок имеет сладкую мякоть. Преимуществом является быстрое плодоношение, которое можно увидеть уже на второй год после посадки. Яблоки устойчивы к болезням и прекрасно подходят для различных климатических условий. Плоды родятся достаточно качественными и вкусными.

Питмастон

Сорт является уникальным, поскольку имеет ананасово-ореховый вкус. Кроме сочной мякоти, фрукты еще имеют приятный аромат цветов. Поздний сорт имеет долгий срок хранения яблок, которые являются устойчивыми к морозу. Фрукты подойдут всем, кто ищет необычные и интересные сорта для своего сада.