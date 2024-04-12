Якщо ви хочете отримати не тільки багатий, але і здоровий урожай, тоді вам обов'язково потрібно дотримуватися правила чергування на городі. Одну й ту саму культуру не можна кілька років поспіль висаджувати на городі, інакше ґрунт буде виснажений, і на ваші овочі можуть посилено нападати шкідники.

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Після чого не можна висаджувати капусту

Капусту точно не можна садити на тих грядках, де ви минулого року висаджували картоплю. Річ у тому, що саме картопля споживає дуже багато поживних речовин із ґрунту, і для капусти просто не вистачатиме вітамінів.

Не можна висаджувати білокачанну капусту також і після інших видів капусти, а саме броколі, цвітної, брюссельської та пекінської капусти. Причина цього полягає в тому, що всі види капусти мають однакових шкідників та спільні хвороби, і вони можуть перейти і на наступні посіви.

Не рекомендують городники також вирощувати капусту у місцях, де роком раніше ви висаджували пасльонові – наприклад, помідори, перець та баклажани. Ці овочі можуть мати такі ж захворювання, що і капуста. Окрім того, вони мають тенденцію збіднювати ґрунт, і тоді капуста не буде рости на ньому добре.

Не дочекаєтеся ви хорошого урожаю і посадивши капусту на місці бобових. Якщо раніше на ділянці росла квасоля чи горох, краще знайти інше місце для капусти. Ґрунт після таких рослин стає дуже бідним на азот, а капуста дуже сильно потребує його.

Після чого можна садити капусту

Найкращого урожаю від капусти ви дочекаєтеся у випадку, якщо посадите її на місці огірків, моркви чи буряка. Після цих овочів у ґрунті може залишитися хороший баланс вітамінів та поживних речовин, що потрібні для росту капусти.

Окрім того, добре висаджувати капусту після часнику та цибулі. Вони можуть споживати чимало речовин із ґрунту, але вони мають маленький корінь. А ось на глибині росту капусти залишається вдосталь корисних речовин.