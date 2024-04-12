Если вы хотите получить не только богатый, но и здоровый урожай, тогда вам обязательно нужно соблюдать правила чередования на огороде. Одну и ту же культуру нельзя несколько лет подряд высаживать на огороде, иначе почва будет истощена, и на ваши овощи могут усиленно нападать вредители.

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После чего нельзя высаживать капусту

Капусту точно нельзя сажать на тех грядках, где вы в прошлом году высаживали картофель. Дело в том, что именно картофель потребляет очень много питательных веществ из почвы, и для капусты просто не будет хватать витаминов.

Нельзя высаживать белокочанную капусту также и после других видов капусты, а именно брокколи, цветной, брюссельской и пекинской капусты. Причина этого заключается в том, что все виды капусты имеют одинаковых вредителей и общие болезни, и они могут перейти и на следующие посевы.

Не рекомендуют огородники также выращивать капусту в местах, где годом ранее вы высаживали пасленовые – например, помидоры, перец и баклажаны. Эти овощи могут иметь такие же заболевания, что и капуста. Кроме того, они имеют тенденцию обеднять почву, и тогда капуста не будет расти на ней хорошо.

Не дождетесь вы хорошего урожая и посадив капусту на месте бобовых. Если раньше на участке росла фасоль или горох, лучше найти другое место для капусты. Почва после таких растений становится очень бедным на азот, а капуста очень сильно нуждается в нем.

После чего можно сажать капусту

Лучшего урожая от капусты вы дождетесь в случае, если посадите ее на месте огурцов, моркови или свеклы. После этих овощей в почве может остаться хороший баланс витаминов и питательных веществ, что нужны для роста капусты.

Кроме того, хорошо высаживать капусту после чеснока и лука. Они могут потреблять немало веществ из почвы, но они имеют маленький корень. А вот на глубине роста капусты остается достаточно полезных веществ.