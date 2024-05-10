Як позбутися надокучливих плодових мух на кухні: є дієві методи

Плодових мух можна часто помічати на кухні. Їх приваблюють стиглі фрукти та овочі, тож біля кошика може кружляти доволі багато комах. Окрім того, вони люблять порожні банки та пляшки з-під солодких напоїв.

Ці мушки крихітні та можуть видаватися нешкідливими, однак ці комахи сідають на фрукти, тож це не зовсім гігієнічно. Експерт Кріс Хаттон розпові, як їх позбутися на кухні за допомогою цікавого методу.

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Як позбутися плодових мушок

Замість агресивних та їдких хімікатів він радить використовувати звичайні предмети домашнього вжитку: яблучний оцет, засіб для миття посуду, пиво та вино.

Зробіть для плодових мушок саморобну пастку з яблучним оцтом та мийним засобом. Запах оцту їх привабить, а мийний засіб не дозволить вилетіти з пастки.

Для цього змішайте склянку яблучного оцту з мийним засобом та перелийте в місткість з вузьким отвором та широким дном. Залишіть цю місткість біля фруктів та овочів та одразу помітите, як всі мушки переберуться в пляшку.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Також позбутися від комах допоможе пивна чи винна пастка. Ці напої приваблюють плодових мук так само як яблучний оцет. Наповніть пивом чи вином тарілку або келих, накрийте харчовою плівкою та проткніть маленькі отвори зубочисткою у верхній частині.

Експерт розповів, що причина плодових мушок не завжди може бути в фруктах та овочах на кухні. Плодові мушки процвітають на грибках кімнатних рослин, тому перевірте, чи ви не підливаєте часом горщики великою кількістю води. Як тільки ґрунт буде сухим, то грибок сам загине.

А от така кімнатна рослина, як венерина мухоловка здатна природним способом позбуватися від плодових мух, оскільки харчується ними.