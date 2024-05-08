Усі коти час від часу потребують купання. Можливо, ваш кіт вилизується кожного дня, але іноді частинки бруду та пилу надзвичайно важко видалити із шерсті, і тоді купання стає єдиним виходом.

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Чи потрібно купати кота

Коротка відповідь – так. І тут потрібно звернути увагу саме на те, із якою частотою це потрібно робити. Наприклад, частіше доведеться мити котів, які люблять досліджувати природу і гуляти на вулиці.

Також на потребу у купанні можуть впливати і фізичні особливості ваших котів. Наприклад, тварини, які страждають від ожиріння, похилого віку або ж хворі на артрит, можуть просто не дотягуватися до всіх частин свого тіла під час вилизування. Складніше очищати себе і довгошерстим котам, а безшерстим ванни потрібні для того, щоб позбутися надлишку жиру із тіла.

Як часто потрібно купати котів

Згідно із даними National Cat Groomer's Institute, котів варто купати кожні 4 – 6 тижнів, щоб вони залишалися чистими та охайними. Зазвичай розумно купати вашого домашнього улюбленця тоді, коли це необхідно. Отож, якщо ви помітили щось брудне у шерсті вашого кота, тоді вам потрібно помити її.

Та зважайте на те, що надто часте купання кота може висушити його шкіру, тож будьте досить розважливі перед тим, як почати мити улюбленця. Якщо кішка заразилася кліщами чи блохами, тварина потребуватиме частішого купання, але вам потрібно попередньо проконсультуватися із ветеринаром.



Котів потрібно час від часу купати / Фото Pexels

Як заспокоїти кішку під час купання

Кішка та вода – далеко не завжди найкращі друзі, тож вам варто приділити увагу тому, щоб заспокоїти свого улюбленця під час купання. Перш за все, кішка не має бути надто енергійною, тож пограйтеся з нею трохи перед купанням, щоб вона трохи втомилася. Також намагайтеся проявляти позитивну поведінку. Якщо ви хочете, щоб ваша кішка заспокоїлася, вам і самим потрібно бути спокійними.

Не нервуйте і не робіть різких рухів під час купання; також завжди хваліть свого кота, коли він дозволяє вам його мити. Не забудьте після миття почастувати улюбленця, щоб він знав, що він чудово впорався.