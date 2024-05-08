Все коты время от времени нуждаются в купании. Возможно, ваш кот вылизывается каждый день, но иногда частицы грязи и пыли чрезвычайно трудно удалить из шерсти, и тогда купание становится единственным выходом.

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Нужно ли купать кота

Короткий ответ – да. И здесь нужно обратить внимание именно на то, с какой частотой это нужно делать. Например, чаще придется мыть котов, которые любят исследовать природу и гулять на улице.

Также на потребность в купании могут влиять и физические особенности ваших котов. Например, животные, страдающие от ожирения, пожилого возраста или же больные артритом, могут просто не дотягиваться до всех частей своего тела во время вылизывания. Сложнее очищать себя и длинношерстным котам, а бесшерстным ванны нужны для того, чтобы избавиться от избытка жира с тела.

Как часто нужно купать котов

Согласно данным National Cat Groomer's Institute, котов стоит купать каждые 4 – 6 недель, чтобы они оставались чистыми и опрятными. Обычно разумно купать вашего домашнего любимца тогда, когда это необходимо. Поэтому, если вы заметили что-то грязное в шерсти вашего кота, тогда вам нужно помыть ее.

Но учитывайте то, что слишком частое купание кота может высушить его кожу, поэтому будьте достаточно рассудительны перед тем, как начать мыть любимца. Если кошка заразилась клещами или блохами, животное потребует более частого купания, но вам нужно предварительно проконсультироваться с ветеринаром.



Котов нужно время от времени купать / Фото Pexels

Как успокоить кошку во время купания

Кошка и вода – далеко не всегда лучшие друзья, поэтому вам стоит уделить внимание тому, чтобы успокоить своего любимца во время купания. Прежде всего, кошка не должна быть слишком энергичной, поэтому поиграйте с ней немного перед купанием, чтобы она немного устала. Также старайтесь проявлять положительное поведение. Если вы хотите, чтобы ваша кошка успокоилась, вам и самим нужно быть спокойными.

Не нервничайте и не делайте резких движений во время купания; также всегда хвалите своего кота, когда он позволяет вам его мыть. Не забудьте после мытья угостить любимца, чтобы он знал, что он прекрасно справился.