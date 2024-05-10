Как избавиться от надоедливых плодовых мух на кухне: есть действенные методы

Плодовых мух можно часто замечать на кухне. Их привлекают спелые фрукты и овощи, поэтому возле корзины может кружить довольно много насекомых. Кроме того, они любят пустые банки и бутылки из-под сладких напитков.

Эти мушки крошечные и могут казаться безобидными, однако эти насекомые садятся на фрукты, поэтому это не совсем гигиенично. Эксперт Крис Хаттон рассказал, как от них избавиться на кухне с помощью интересного метода.

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Как избавиться от плодовых мушек

Вместо агрессивных и едких химикатов он советует использовать обычные предметы домашнего обихода: яблочный уксус, средство для мытья посуды, пиво и вино.

Сделайте для плодовых мушек самодельную ловушку с яблочным уксусом и моющим средством. Запах уксуса их привлечет, а моющее средство не позволит вылететь из ловушки.

Для этого смешайте стакан яблочного уксуса с моющим средством и перелейте в емкость с узким отверстием и широким дном. Оставьте эту емкость возле фруктов и овощей и сразу заметите, как все мушки переберутся в бутылку.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Также избавиться от насекомых поможет пивная или винная ловушка. Эти напитки привлекают плодовых мух так же, как яблочный уксус. Наполните пивом или вином тарелку, или бокал, накройте пищевой пленкой и проткните маленькие отверстия зубочисткой в верхней части.

Эксперт рассказал, что причина плодовых мушек не всегда может быть во фруктах и овощах на кухне. Плодовые мушки процветают на грибках комнатных растений, поэтому проверьте, не подливаете ли вы порой горшки большим количеством воды. Как только почва будет сухой, то грибок сам погибнет.

А вот такое комнатное растение, как венерина мухоловка способна естественным способом избавляться от плодовых мух, поскольку питается ими.