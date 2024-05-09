Джинси є чи не найулюбленішим одягом для прогулянок, відпочинку чи пікніків, пишуть Поради 24. Через те, що структура тканини дуже пориста, плями не так вже й легко позбутися. Втім експерти вже за роки практики зуміли віднайти кілька способів, як легко й просто відіпрати джинси.

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Кухонна сіль

Змішайте склянку води з 1 столовою ложкою солі та нанесіть розчин на забруднену ділянку. Залишіть на 30 хвилин, а тоді кидайте прати в машинку.

Сода та оцет

Спочатку змочіть пляму водою. Забруднену ділянку посипте содою та налийте зверху трохи оцту для того, щоб відбулася хімічна реакція. Трохи зачекайте та промийте водою, а після цього киньте в прання.



Ефективні методи видалення плями з джинсів / Фото Pexels

Господарське мило

Насамперед вам треба зробити мильний розчин. Натріть господарське мило, розчиніть у воді та змочіть пляму. Залишіть джинси у розчині на 20 хвилин, а після цього виперіть.

Нашатирний спирт

Такий варіант може підійти навіть для старих забруднень. Візьміть склянку теплої води та розведіть в ній 1 чайну ложку нашатирю. Якщо пляма має більше, ніж 5 сантиметрів у діаметрі, то пропорцію можна збільшити. Налийте розчин на пляму та залишіть на 20 хвилин, щоб нашатир увібрався, а тоді натріть господарським милом. Знову залишіть на 20 хвилин, а потім виперіть в машинці.

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Перекис водню

Цей метод підходить лише для світлих джинсів. Щоб видалити пляму від трави, залийте перекисом проблемну ділянку з лицьового та виворітного боку, потріть та киньте прати в машинку.