Як вивести плями від поту на білих речах: допоможе копійчаний засіб

На білому одязі після тривалого використання можуть залишитися жовті плями від поту. Звичайне прання вкрай рідко допомагає вивести плями, втім повернути первісний колір білим речам цілком можливо.

Фахівці знають чимало способів, які здатні відіпрати жовту пляму з білих речей та зробити їх знову білими та чистими, пише 24 Канал з посиланням на Popular Science.

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Як вивести плями поту з одягу

Дуже добре виводять плями з одягу кислоти, оскільки містять у своєму складі компоненти, які розщеплюють жовті забруднення на одязі. Пляма від поту складається з природних олій тіла й білків.

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Вони мають слабку кислотність, тому якщо додати сильнішу кислоту, до прикладу, оцет, то це допоможе вивести пляму під час прання. Оцет ефективно розчиняє забруднення, тому вам навіть не доведеться використовувати хімічні засоби.



Речі від поту виводить кислота оцту / Фото Pexels

Щоб приготувати розчин для замочування одягу, потрібно у 2 склянках води розвести склянку білого оцту. Забруднені ділянки треба замочити в цій суміші на 30 хвилин. Кислотність оцту за цей час розщепить піт й сліди від дезодоранту, які залишилися на тканині.

Після зазначеного часу одяг треба вийняти, викрутити зайву воду й обробити пастою для виведення плям. Для цього знадобиться половина склянка соди, столова ложка солі та столова ложка перекису водню. Все треба ретельно перемішати й нанести ще раз на місце з плямою.

До слова! З часом килим набуває поганого запаху й виглядає не дуже свіжо. У нашому матеріалі ми розповіли, як легко й швидко його почистити.

Суміш на одязі треба залишити на 20 хвилин, а далі акуратно потерти старою зубною щіткою, щоб допомогти пасті ще глибше увійти у волокна тканини. Через деякий час речі треба вкинути в пральну машинку та випрати в гарячій воді.