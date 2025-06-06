Как вывести пятна от пота на белых вещах: поможет копеечное средство

На белой одежде после длительного использования могут остаться желтые пятна от пота. Обычная стирка крайне редко помогает вывести пятна, впрочем вернуть первоначальный цвет белым вещам вполне возможно.

Специалисты знают немало способов, которые способны отстирать желтое пятно с белых вещей и сделать их снова белыми и чистыми, пишет 24 Канал со ссылкой на Popular Science.

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Как вывести пятна пота с одежды

Очень хорошо выводят пятна с одежды кислоты, поскольку содержат в своем составе компоненты, которые расщепляют желтые загрязнения на одежде. Пятно от пота состоит из природных масел тела и белков.

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Они имеют слабую кислотность, поэтому если добавить более сильную кислоту, к примеру, уксус, то это поможет вывести пятно во время стирки. Уксус эффективно растворяет загрязнения, поэтому вам даже не придется использовать химические средства.



Вещи от пота выводит кислота уксуса / Фото Pexels

Чтобы приготовить раствор для замачивания одежды, нужно в 2 стаканах воды развести стакан белого уксуса. Загрязненные участки надо замочить в этой смеси на 30 минут. Кислотность уксуса за это время расщепит пот и следы от дезодоранта, которые остались на ткани.

После указанного времени одежду надо вынуть, выкрутить лишнюю воду и обработать пастой для выведения пятен. Для этого понадобится половина стакана соды, столовая ложка соли и столовая ложка перекиси водорода. Все надо тщательно перемешать и нанести еще раз на место с пятном.

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Смесь на одежде надо оставить на 20 минут, а дальше аккуратно потереть старой зубной щеткой, чтобы помочь пасте еще глубже войти в волокна ткани. Через некоторое время вещи надо бросить в стиральную машинку и постирать в горячей воде.