Чим білити дерева навесні, крім вапна: ефективні методи

Усі ми звикли білити дерева навесні вапном, яке захищає від шкідників. Та окрім звичного для нас методу, є ще багато інших, які є нічим не гіршими.

Найкраще білити дерева весною, влітку робити таку процедуру вже буде запізно, тому до Великодня ще маєте час, щоб привести до ладу свій сад.

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Побілка дерев вапном

Цей метод є найпопулярнішим для побілення. Гашене вапно позбавляє дерево від мікробів та прямих сонячних променів, однак після дощів вапно швидко змивається.

Для розчину вам потрібно в 10 літрів води додати 3 кілограми гашеного вапна та добре розмішати, щоб не було грудочок. У розчин можна додати 300 грамів мідного купоросу, який діє як профілактика грибкових захворювань. Однак з цим додатком, вапна треба дати на 0,5 кілограмів менше.

Вапно з клеєм

Щоб вапно не змивалося під час опадів, додайте в розчин казеїновий клей. Змішайте 1,5 кілограма гашеного вапна з половиною відра води та додайте 50 грамів клею.

Клей

А от просто клей без додавання вапна підійде для молодих дерев, для яких він є їдким. На 10 літрів води візьміть 3 кілограми крейди. Спочатку просійте через дрібне сито, а тоді розмішайте. Консистенція має бути як густа сметана.



Названо найкращі способи для побілки дерев / Фото Pinterest

Біла глина

Глина є водостійкою, тому не має так швидко змитися як вапно, а ще вона чудово захищає дерева від морозів. У 8 літрах води розмішайте 2,5 кілограми крейди та 400 грамів порошкової білої глини.

Гній

Садівники люблять часом застосовувати гній в побіленні, щоб підгодувати дерева та захистити від хвороб. На 8 літрів води додайте 2,5 кілограми гашеного вапна, 300 грамі мідного купоросу, 1 кілограм глини у вигляді порошку та 2 кілограми свіжого гною. Розмішайте все до однорідності та можете білити цим розчином дерева.

Акрилова фарба

Для цього методу ніяких розчинів робити не треба. Акрилову фарбу просто наносять на стовбур дерева. Навіть після затяжних дощів вона не змиється, а дерево буде добре «дихати», тому переживати, що фарба його заб’є – не варто.