Чем белить деревья весной, кроме извести: эффективные методы

Все мы привыкли белить деревья весной известью, которая защищает от вредителей. Но кроме привычного для нас метода, есть еще много других, которые ничем не хуже.

Лучше всего белить деревья весной, летом делать такую процедуру уже будет поздно, поэтому до Пасхи еще есть время, чтобы привести в порядок свой сад.

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Побелка деревьев известью

Этот метод является самым популярным для побелки. Гашеная известь избавляет дерево от микробов и прямых солнечных лучей, однако после дождей известь быстро смывается.

Для раствора вам нужно в 10 литров воды добавить 3 килограмма гашеной извести и хорошо размешать, чтобы не было комочков. В раствор можно добавить 300 граммов медного купороса, который действует как профилактика грибковых заболеваний. Однако с этим добавлением, извести надо дать на 0,5 килограммов меньше.

Известь с клеем

Чтобы известь не смывалась во время осадков, добавьте в раствор казеиновый клей. Смешайте 1,5 килограмма гашеной извести с половиной ведра воды и добавьте 50 граммов клея.

Клей

А вот просто клей без добавления извести подойдет для молодых деревьев, для которых он является едким. На 10 литров воды возьмите 3 килограмма мела. Сначала просейте через мелкое сито, а потом размешайте. Консистенция должна быть как густая сметана.



Названы лучшие способы для побелки деревьев / Фото Pinterest

Белая глина

Глина является водостойкой, поэтому не должна так быстро смыться как известь, а еще она прекрасно защищает деревья от морозов. В 8 литрах воды размешайте 2,5 килограмма мела и 400 граммов порошковой белой глины.

Навоз

Садоводы любят порой применять навоз в побелке, чтобы подкормить деревья и защитить от болезней. На 8 литров воды добавьте 2,5 килограмма гашеной извести, 300 граммов медного купороса, 1 килограмм глины в виде порошка и 2 килограмма свежего навоза. Размешайте все до однородности и можете белить этим раствором деревья.

Акриловая краска

Для этого метода никаких растворов делать не надо. Акриловую краску просто наносят на ствол дерева. Даже после затяжных дождей она не смоется, а дерево будет хорошо "дышать", поэтому переживать, что краска его забьет – не стоит.