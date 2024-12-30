Що дарувати на Новий рік: 3 подарунки, які підійдуть всім

Пошук подарунків для друзів, родичів чи коханої половини – непросте завдання, яке вимагає часу та зусиль. Набагато легше вибирати щось, якщо вже є певний напрямок, який скеровує до правильного подарунка на Новий рік. У матеріалі розповімо, що саме треба дарувати на рік Зеленої Змії.

За китайським календарем ця тварина стане символом 2025 року, пише 24 Канал. Зелена Змія згідно з китайськими повір’ями любить практичні подарунки, які можна легко застосувати в житті. Також вона цінує все, що пов’язано з інтелектуальним розвитком. Важливо, щоб подарунок був естетично привабливим та ніс в собі цінність.

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Є 3 види подарунків на Новий рік, які підійдуть друзям, родичам, коханій дівчині чи хлопцю. Орієнтуватися треба лише на власні смаки та вподобання особи, який буде купуватися подарунок.

Одяг

Господиня року обожнює практичність, тому потрібно дарувати речі, які одразу знадобляться людині й вона почне ними користуватися. Чоловікам на Новий рік можна подарувати теплий светр чи світшот, а жінкам – шапку з рукавицями та шарфом. Також вдалим подарунком в новорічну ніч вважається піжама.

Щоб задобрити покровительку року, можна придбати речі в зеленому кольорі. Якщо ж для вас такий відтінок занадто яскравий, тоді можна зробити ставку на мінімалістичний принт зі змією.



Одяг є практичним подарунком на Новий рік / Фото Pexels

Книги

Змія асоціюється з інтуїцією та мудрістю, тому на Новий рік варто дарувати книги, які вплинуть на особистий розвиток та збагачення інтелекту. Змія любить навчання та розвиток, тому такий подарунок подарує енергетичне підсилення не лише тій людині, якій ви подаруєте книги, але й вам самим.

Радимо купувати в магазині книги про саморозвиток, психологію, філософію тощо. Почитайте відгуки перш ніж придбати книжку, щоб переконатися в тому, що вона дійсно є цікавою та глибокою.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Косметика

Змія точно оцінить подарунок, який допоможе стати ще красивішою. Жінкам рекомендовано дарувати крем, маску для обличчя, догляд за волоссям тощо. Чоловікам підійдуть свіжі парфуми, які не будуть переобтяжувати образ.

Щоб надати атмосферу свята й зробити новорічну ніч ще магічнішою, упакуйте подарунки у святковий пакет із зображенням символу року – Зеленою Змією, або ж упакуйте в зелений подарунковий папір. Покровителька року тоді потішить вас та іншу особу приємним та позитивним настроєм.