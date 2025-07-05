Дачний туалет буде пахнути свіжістю: ось як позбутися смороду

Неприємний запах у сільському туалеті на вулиці – це поширена проблема, але не всі знають, що її можна легко розв'язати за якісь кілька хвилин.

Запах – це практично обов'язковий супутник туалетів на дачі, і чимало дачників просто миряться з цим, повідомляє 24 Канал з посиланням на Good House.

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Що робити, якщо з туалету неприємно пахне?

Є кілька варіантів боротьби зі смородом, і ви можете обрати той, який підходить для вас найбільше. Ось кілька найбільш поширених:

хімічні;

біологічні;

народні.

Звісно, найпростіший спосіб позбутися запаху – це під час будівництва туалету подбати про належну вентиляцію. Але дуже часто про неї замислюються вже задовго після того, як туалет збудовано та запах з'явився.

До слова, раніше ми також розповідали, як можна швидко позбутися бур'янів на ділянці без просапування.

Якщо ви хочете зробити вентиляцію після будівництва туалету, потрібно зробити отвір у самій коробці вигрібної ями, встановити трубу та вивести її приблизно на 80 сантиметрів над рівнем даху. Приблизна висота труби має бути десь 3 метри від рівня землі.



Запах з туалету можна прибрати / Фото Pexels

Тепер трубу потрібно пофарбувати в чорний колір. Чимало людей пропускають цей крок, але це потрібно для того, аби труба нагрівалася у сонячні дні та працювала за принципом вентиляції: запахи будуть підійматися вгору через нагрівання труби.

Втім, можна скористатися і кількома народними методами, аби позбутися запаху – вони можуть подіяти за дуже короткий проміжок часу.

Ось кілька методів, які ви можете використати: