Всього кілька невеличких ритуалів з гаманцем можуть привабити у життя немалі гроші – принаймні, саме це стверджують прикмети. І якщо ви хочете розширити свої фінансові потоки, потрібно запастися кількома енергетично важливими речами, повідомляє 24 Канал.

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Щаслива купюра

Перша річ, що привабить до вашого гаманця гроші – це щаслива купюра, наприклад, один долар. Народні прикмети стверджують, що саме ця купюра залучає в життя дуже багато грошей. Нумерологи також радять придивитися до номера на купюрі: щасливою вважається така, яка міститиме три вісімки, або ж цифру дев'ять.

До речі, потрібно провести кілька простих дій з новим гаманцем, аби у вас завжди водилися гроші.

Рідкісна монета

Це може бути стародавня срібна чи закордонна монета, що вже вийшла з обігу. Вважається, що такі гроші можуть залучити до вас необхідні фінансові потоки. Важливо, втім, тримати її в окремій кишеньці, аби вона не торкалася решти грошей. Також у жодному випадку таку монету не можна дарувати, позичати, віддавати чи розмінювати.

М'ята

Езотерики вірять, що звичайний листочок ароматної м'яти може сприяти розширенню фінансових потоків. Його потрібно покласти між купюр у гаманець. Також допоможе навіть звичайна ефірна олія з м'ятою: крапніть її на підкладку гаманця, і грошей чекати довго не доведеться.



М'ята може притягнути гроші в гаманець / Фото Pexels

Жолудь

Дуб – це дерево, яке має дуже потужну енергетику, а жолуді накопичують всередині його енергію і можуть сприяти покращенню здоров'я та грошового становища. Намагайтеся носити при собі жолудь весь час – так можна не тільки стати багатими, але й притягнути до себе удачу.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Шматочок свіжої деревної гілочки

Дерева та рослини загалом вважаються символом стабільності та добробуту, і тому їх часто використовують для залучення грошей. Зокрема, свіжа гілочка з дерева може притягнути до вас успіх – особливо, якщо на ній вже з'явилися бруньки.