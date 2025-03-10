Всего несколько небольших ритуалов с кошельком могут привлечь в жизнь немалые деньги – по крайней мере, именно это утверждают приметы. И если вы хотите расширить свои финансовые потоки, нужно запастись несколькими энергетически важными вещами, сообщает 24 Канал.

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Счастливая купюра

Первая вещь, что привлечет в ваш кошелек деньги – это счастливая купюра, например, один доллар. Народные приметы утверждают, что именно эта купюра привлекает в жизнь очень много денег. Нумерологи также советуют присмотреться к номеру на купюре: счастливой считается такая, которая будет содержать три восьмерки, или же цифру девять.

Кстати, нужно провести несколько простых действий с новым кошельком, чтобы у вас всегда водились деньги.

Редкая монета

Это может быть древняя серебряная или зарубежная монета, что уже вышла из обращения. Считается, что такие деньги могут привлечь к вам необходимые финансовые потоки. Важно, впрочем, держать ее в отдельном кармашке, чтобы она не касалась остальных денег. Также ни в коем случае такую монету нельзя дарить, одалживать, отдавать или разменивать.

Мята

Эзотерики верят, что обычный листочек ароматной мяты может способствовать расширению финансовых потоков. Его нужно положить между купюр в кошелек. Также поможет даже обычное эфирное масло с мятой: капните его на подкладку кошелька, и денег ждать долго не придется.



Мята может притянуть деньги в кошелек / Фото Pexels

Желудь

Дуб – это дерево, которое имеет очень мощную энергетику, а желуди накапливают внутри его энергию и могут способствовать улучшению здоровья и денежного положения. Старайтесь носить при себе желудь все время – так можно не только стать богатыми, но и притянуть к себе удачу.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Кусочек свежей древесной веточки

Деревья и растения в целом считаются символом стабильности и благополучия, и поэтому их часто используют для привлечения денег. В частности, свежая веточка с дерева может притянуть к вам успех – особенно, если на ней уже появились почки.