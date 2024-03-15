Не виривайте полин з городу: рослина може врятувати ваш урожай

Полин росте на лугах, вздовж доріг та на дачних ділянках. З городу садівники звикли його позбуватися, оскільки серед зелені та овочів вважається бур’яном, хоча є давньою лікарською рослиною та ще й захистом для овочів.

Цю рослину часто використовують в народній медицині, а в інтернеті можна знайти десятки варіантів її застосування. На городі її виривають, але насправді полин допомагає відлякати всіляких комах та личинок, які повзають чи літають.

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Найбільше полину бояться попелиця, білокрилка, плодожерка, морквяна муха, пильщик та білявка.

Як використовувати полин на городі

Якщо ви переживаєте, що деякі шкідники попсують вам городину, то розставте гілочки полину в рядах між морквою, поставте на капусту чи інші овочі. Тому не варто його виривати, нехай полин росте та відлякує всіх комашок.

А ще сильну репелентну дію має саме настій полину. Великий пучок свіжої рослини залийте 5 літрами окропу та дайте настоятися впродовж години. Цим розчином потім обприскуйте всі рослини, яких уразили шкідники.



Полин бореться зі шкідниками / Фото Вікіпедія

Зверніть увагу, що полину бояться мурашки, гусениці, плодожерки, попелиці та миші. Вони практично ніколи не селяться в тих місцях, де росте полин.

У березні вже можна сіяти у відкритий ґрунт певні рослини, тож садівникам та городникам час братися за роботу. Що треба посадити у березні 2024 року – читайте в нашому матеріалі.