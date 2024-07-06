Помідори будуть свіжими та соковитими завжди: що треба для цього зробити

6 липня 2024, 22:35
Читать новость на русском

Джерело:

Express

Кожен з нас знає, яким є на смак помідор з холодильника. Він втрачає смак та не є таким соковитим. Однак, якщо змінити спосіб їхнього зберігання, то ви завжди будете вживати смачні помідори.

Охолоджені помідори змінюють не лише смак, але й текстуру. Після холодильника вони стають жорсткими, тож це призводить до втрати смаку та робить їх менш соковитими.

Читайте також Червоне вино надто кисле: ось простий спосіб покращити його смак

Як правильно зберігати помідори

Щоб зберегти їхній смак та свіжість, помідори краще зберігати при кімнатній температурі – на кухонному столі чи в шафі. Важливо лише тримати їх трохи далі від джерел тепла чи прямого сонячного світла.

Кулінарна спеціалістка рекомендує зберігати помідори стеблом вниз. Таке перевертання зменшує потік повітря навколо стебла, тож обмежує контакт з бактеріями та цвіллю, які пришвидшують процес псування.


Помідори краще тримати не в холодильнику / Фото Pexels

Є ще один дивний, але цікавий лайфхак. Заклейте стебло скотчем перед тим, як ставити їх до низу. Техніка дозволить зберегти помідори соковитими й твердими впродовж 10 днів.

Щоб зберігати помідори чері, помістіть їх в неглибоку тарілку та забезпечте циркуляцію повітря. Ймовірно, ви помічали, як у пластикових контейнерах з помідорами чері є певні отвори. Це потрібно для циркуляції повітря та уникнення плісняви.

Помідори чері псуються швидше, тому перевіряйте їх на стиглість кожних 2 дні та за можливості в першу чергу вживайте ті, що вже стали м’якшими. Що цікаво, мити помідори треба лише перед подачею чи прямим використанням. Якщо помити овочі швидше, це лише сприятиме розвитку бактерій та цвілі.

Автор: Юлія Турелик