Помідори будуть свіжими та соковитими завжди: що треба для цього зробити

Кожен з нас знає, яким є на смак помідор з холодильника. Він втрачає смак та не є таким соковитим. Однак, якщо змінити спосіб їхнього зберігання, то ви завжди будете вживати смачні помідори.

Охолоджені помідори змінюють не лише смак, але й текстуру. Після холодильника вони стають жорсткими, тож це призводить до втрати смаку та робить їх менш соковитими.

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Як правильно зберігати помідори

Щоб зберегти їхній смак та свіжість, помідори краще зберігати при кімнатній температурі – на кухонному столі чи в шафі. Важливо лише тримати їх трохи далі від джерел тепла чи прямого сонячного світла.

Кулінарна спеціалістка рекомендує зберігати помідори стеблом вниз. Таке перевертання зменшує потік повітря навколо стебла, тож обмежує контакт з бактеріями та цвіллю, які пришвидшують процес псування.



Помідори краще тримати не в холодильнику / Фото Pexels

Є ще один дивний, але цікавий лайфхак. Заклейте стебло скотчем перед тим, як ставити їх до низу. Техніка дозволить зберегти помідори соковитими й твердими впродовж 10 днів.

Щоб зберігати помідори чері, помістіть їх в неглибоку тарілку та забезпечте циркуляцію повітря. Ймовірно, ви помічали, як у пластикових контейнерах з помідорами чері є певні отвори. Це потрібно для циркуляції повітря та уникнення плісняви.

Помідори чері псуються швидше, тому перевіряйте їх на стиглість кожних 2 дні та за можливості в першу чергу вживайте ті, що вже стали м’якшими. Що цікаво, мити помідори треба лише перед подачею чи прямим використанням. Якщо помити овочі швидше, це лише сприятиме розвитку бактерій та цвілі.