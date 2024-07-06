Помидоры будут свежими и сочными всегда: что нужно для этого сделать

Каждый из нас знает, какой на вкус помидор из холодильника. Он теряет вкус и не является таким сочным. Однако, если изменить способ их хранения, то вы всегда будете употреблять вкусные помидоры.

Охлажденные помидоры меняют не только вкус, но и текстуру. После холодильника они становятся жесткими, поэтому это приводит к потере вкуса и делает их менее сочными.

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Как правильно хранить помидоры

Чтобы сохранить их вкус и свежесть, помидоры лучше хранить при комнатной температуре – на кухонном столе или в шкафу. Важно только держать их подальше от источников тепла или прямого солнечного света.

Кулинарная специалистка рекомендует хранить помидоры стеблем вниз. Такое переворачивание уменьшает поток воздуха вокруг стебля, поэтому ограничивает контакт с бактериями и плесенью, которые ускоряют процесс порчи.



Помидоры лучше держать не в холодильнике / Фото Pexels

Есть еще один странный, но интересный лайфхак. Заклейте стебель скотчем перед тем, как ставить их вниз. Техника позволит сохранить помидоры сочными и твердыми в течение 10 дней.

Чтобы хранить помидоры черри, поместите их в неглубокую тарелку и обеспечьте циркуляцию воздуха. Вероятно, вы замечали, как в пластиковых контейнерах с помидорами черри есть определенные отверстия. Это нужно для циркуляции воздуха и избежания плесени.

Помидоры черри портятся быстрее, поэтому проверяйте их на спелость каждые 2 дня и по возможности в первую очередь употребляйте те, что уже стали мягче. Что интересно, мыть помидоры надо только перед подачей или прямым использованием. Если помыть овощи быстрее, это только будет способствовать развитию бактерий и плесени.