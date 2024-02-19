Дизайнери зазначають, що існує кілька помилок в інтер’єрі, які обов’язково треба змінити. Не обов’язково щось викидати, перефарбовувати чи кардинально змінювати. Пересування меблів чи додання декору може суттєво змінити ситуацію.

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Якщо ви вбачаєте свою спальню не зовсім естетичною, то дізнайтеся, чи часом при плануванні інтер’єру ви не припустили помилки.

Ліжко в кутку

Цю дизайнерську помилку можна дуже легко виправити. В ідеалі ліжко має бути в центрі дальньої стіни.

Відсутність крісел та пуфів

Спальня використовується для відпочинку та сну, але це не означає, що у ній не має бути жодного крісла чи будь-якого іншого місця для сидіння. Обов’язково додайте в спальну кімнату крісло, в якому ви зможете сидіти та читати книгу або займатися іншими справами.



Поставте у спальню крісло / Фото Pexels

Неестетична зона з телевізором

Є чимало сутичок щодо того, чи взагалі місце телевізора в спальні. Насправді ж, це справа індивідуальна, тож якщо він у вас є, але неестетично виглядає, то варто лише його перемістити на стіну чи тумбу так, щоб візуально вам це подобалось та не заважало в перегляді фільмів чи серіалів.

Тумбочки неправильної висоти

Ваша тумбочка біля ліжка має бути зручною. Ви легко маєте діставати телефон чи склянку з водою. Від занадто високих чи низьких тумбочок варто позбутися.

Погане освітлення

В інтер’єрах вже дуже рідко використовують лише основне освітлення, тому важливо, щоб у вашій спальні були бра біля ліжка та інші додаткові джерела світла. До прикладу, лампа зі світильником є зручною для використання перед сном чи серед ночі, щоб не освітлювати всю кімнату.