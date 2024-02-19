Всі ми колись це відчували – ви заходите до кімнати, а там неприємно пахне – саме цим затхлим ароматом, який незрозуміло звідки береться. Його можна також відчути у підвалі чи комісійному магазині, але мати такий аромат вдома – це точно зайве. На щастя, його можна досить просто позбутися.

Цікаво Як випрати кросівки: золоті правила, які збережуть взуття

Та прибирання запаху починається з того, що вам потрібно визначити його джерело. І ось кілька найбільш розповсюджених причин.

Вам потрібно почистити килимове покриття

Звісно, запах, це не єдина причина, через яку великі килими, що займають усю поверхню підлоги, втрачають свою популярність. Та килим і справді може затримувати запахи, і це може бути надзвичайно неприємно. Незалежно від того, чи у вас стався неприємний випадок з домашнім улюбленцем, чи ви розлили на килим якийсь напій, або ж на нього опустився цигарковий дим – сморід може залишатися у килимі місяцями.

Та регулярне прибирання пилососом і щорічне глибоке чищення килиму мають вирішальне значення, коли мовиться про ці запахи. Якщо ви хочете зберегти свіжий аромат, не забувайте доглядати за килимом.

Недостатня вентиляція

Обмежена кількість свіжого повітря – це одна з головних причин збереження неприємних запахів. І несправності у вентиляції справді можуть привести до затхлості. Тож у такому випадку для вирішення цієї проблеми вам потрібно посилити повітряний потік.

Перший крок, який ви маєте зробити – це покращити циркуляцію повітря та просто частіше відкривати вікно. Окрім того, для покращення запаху ви можете встановити стельовий вентилятор.

Витоки

Можливо, проблему затхлого запаху спричинив прихований витік у стінах чи під підлогою. І це дуже імовірний варіант у випадку, якщо ви ніколи раніше не мали проблем із ароматом у приміщенні, а потім вони з'явилися дуже раптово.

У такому випадку вам варто звернутися до професіонала, щоб він перевірив стіни.

Ріст цвілі

Цвіль на поверхнях може бути досить очевидною та помітною, проте коли вона розповсюджується на стіні чи у стелі, це не завжди так. Іноді цвіль може з'явитися на одязі чи рушниках, і саме вони виділятимуть неприємний запах. Тоді вам варто просто ретельно випрати ці речі для того, щоб усунути проблему.

Та якщо ви помітили, що цвіль розповсюджується на стінах чи шпалерах, вам потрібно спробувати видалити її якнайшвидше. Для цього вам може знадобитися відбілювач, який дуже ефективно знищує цвіль.