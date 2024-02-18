З приходом весняно-літнього сезону без кросівок нам не обійтися, пише 24 Канал. Ми використовуємо їх для бігу, походу в зал, прогулянок чи подорожей. Кросівки можете прати вручну або ж у пральній машині, втім щодо останнього методу варто звернути увагу на деякі деталі.

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Як не можна прати кросівки

Не рекомендовано прати взуття із замші чи натуральної шкіри. Також не варто в пральну машинку кидати кросівки з декором та старі кросівки, які мають дірки та тріщини. Зверніть увагу ще на таку деталь: прати понад 2 пари кросівок не варто, оскільки від сильних ударів барабан псується.

Не кидайте в пральну машинку кросівки з дрібними камінцями під підошвою, оскільки вони можуть пошкодити техніку. Також витягайте устілки та шнурівки.

Щоб кросівки не стукали в барабані, найкраще їх помістити в спеціальний мішок. Якщо його немає – скористайтеся старим рушником та киньте його в прання разом з кросівками.



Як прати кросівки – головні поради / Фото Pexels

Як прати кросівки в машинці

Для машинного прання оберіть делікатний режим, або введіть параметри вручну: 30-40 градусів та 300-400 оборотів відтискання. Виставте режим не більше 30 хвилин.

Як прати кросівки вручну

Самостійно попрати кросівки досить просто. Варто лише вийняти устілки, шнурівки, відмити підошву за допомогою старої зубної щітки та відчистити їх рідиною на основі води та засобу для миття посуду. Кросівки з тканини періть за допомогою щітки, а глянцеву поверхню витирайте губками.

Найкраще сушити кросівки на свіжому повітрі. Уникайте сушіння на батареї, адже тепло може здеформувати підошву.