Проблема у пранні пуховика полягає у тому, що в цьому одязі міститься досить делікатний наповнювач. І якщо ви припуститеся фатальної помилки, ваш основний зимовий одяг може втратити привабливий вигляд.

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Як правильно прати пуховик

Для того, щоб після прання пуховик був не тільки чистим, але і гладким та без грудочок, потрібно знати кілька секретів прання та встановити правильний температурний режим у пральній машинці. Тільки так ви можете уникнути пошкоджень та загрубіння пухового наповнювача.

Чимало людей помилково вважають, що пуховики не можна прати у домашніх умовах, і що ці речі потрібно обов'язково відносити до хімчистки, проте це зовсім не так. На етикетках пуховиків надруковані вказівки щодо того, як саме їх можна прати, тож обов'язково зверніть на них увагу.

І якщо там вказано, що домашнє прання допускається, тоді ви можете сміливо це робити – як вручну, так і у пральній машинці.

Як прати пуховик у пральній машинці

Для того, щоб обережно випрати пуховик, ви можете користуватися або звичайним порошком, або ж капсулами для прання. Та пам'ятайте, що після першого варіанту на вашому одязі можуть залишитися розводи. Для того, щоб цього уникнути, вам варто використовувати спеціальну рідину для прання пуху.

Якщо на вашому пуховику є плями – зазвичай вони з'являються в районі рукавів або коміра, спершу їх потрібно обробити звичайним господарським милом чи спеціальним засобом для плям.

Після цього ретельно промийте це місце, і тільки після цього кладіть пуховик до пральної машинки.

Перед тим, як прати пуховик, вам потрібно застібнути блискавку чи ґудзики. Прати пуховик потрібно окремо від усього іншого одягу, тож не додавайте його до барабану. Вам потрібно обрати делікатний режим прання і виставити таку температуру, що не буде перевищувати 30 градусів за Цельсієм.

Для сушіння ви можете використати спеціальні м'ячі або ж звичайні тенісні м'ячики. Це допоможе відновити пишність пуховика та допоможе запобігти утворенню грудочок.

Якщо ж у вас немає сушарки, то сушити пуховик потрібно вертикально, повісивши на вішак. Сушінню сприятиме і свіже повітря; не забувайте під час цього розгладжувати пух, щоб він не висохнув грудочками.