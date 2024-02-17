Насправді приймати душ кожного дня – не корисно для здоров’я. Дерматологиня Мері Стівенсон каже, що зовсім не обов’язково приймати душ кожен день.

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За словами лікарки, найкраще приймати душ – тричі на тиждень. Нехай вас це не лякає, але це насправді ідеальний інтервал для того, щоб не порушити захисний бар’єр шкіри.

Звісно, ви можете приймати душ частіше, якщо тренуєтеся і спітніли, але якщо ведете звичайний спосіб життя, то прийому душу тричі на тиждень буде цілком достатньо.

Часто люди намилюють все тіло гелем для душу. Мері Стівенсон каже, що це робити необов’язково. Гель потрібен лише під пахвами, на ногах та в інтимних зонах.



Лікарка розповіла, як часто можна приймати душ / Фото Pexels

Верхній шар жиру на шкірі – це захисний бар’єр, який підтримує гідратацію клітин. Якщо занадто багато його намилювати гелем, то з часом він руйнує цей бар’єр та робить шкіру чутливою.

Також дерматологиня не радить приймати душ довго та ще й з дуже гарячою водою, оскільки це може порушити вироблення шкірного сала. За її порадою душ варто приймати не більше трьох хвилин у теплій воді.