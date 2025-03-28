Правильний підбір продуктів може допомогти досягнути мети, пише 24 Канал з посиланням на EatingWell.

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Фахівці радять їсти збалансовану їжу, яка включає одну чи дві порції овочів, достатню кількість білка, цільнозернові продукти та кілька корисних жирів.

Перець

У перці міститься вода та клітковина, які посилюють відчуття задоволення від їжі й допоможуть відчувати себе ситими набагато довше.

Цікаво! На вечерю слід уникати продуктів, які можуть викликати розлад травлення, печію та порушення сну. Які продукти не можна їсти – читайте у нашому матеріалі.

Квасоля

У бобових мало жиру, але багато клітковини, яка теж призводить до отримання задоволення від їжі. У журналі "Харчування і метаболізм" йдеться про те, що квасоля відіграє значну роль в контролі ваги, а все тому, що страви на основі квасолі допомагають почуватися ситими за меншої кількості калорій.

Оливкова олія

Вживання оливкової олії першого віджиму пов’язане зі зниженням маси тіла та жиру на животі. Однак занадто багато олії ввечері їсти не треба, бо навіть в одній столовій ложці міститься 125 калорій.



Оливкову олію слід споживати обережно / Фото Pexels

Паста

Споживання пасти не призводить до набору ваги, якщо вживати її в складі збалансованої дієти. Поєднуйте пасту з білком та овочами, щоб отримати ситну страву.

Лосось

У лососі міститься багато корисних для серця жирів, тож завдяки тому, що він забезпечує задоволення від їжі, риба зможе утримати від зайвих перекусів. Американська кардіологічна асоціація рекомендує вживати дві рибні страви на тиждень для користі для здоров'я серця.