Правильный подбор продуктов может помочь достичь цели, пишет 24 Канал со ссылкой на EatingWell.

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Специалисты советуют есть сбалансированную пищу, которая включает одну или две порции овощей, достаточное количество белка, цельнозерновые продукты и несколько полезных жиров.

Перец

В перце содержится вода и клетчатка, которые усиливают ощущение удовольствия от еды и помогут чувствовать себя сытыми гораздо дольше.

Интересно! На ужин следует избегать продуктов, которые могут вызвать расстройство пищеварения, изжогу и нарушение сна. Какие продукты нельзя есть – читайте в нашем материале.

Фасоль

В бобовых мало жира, но много клетчатки, которая тоже приводит к получению удовольствия от еды. В журнале "Питание и метаболизм" говорится о том, что фасоль играет значительную роль в контроле веса, а все потому, что блюда на основе фасоли помогают чувствовать себя сытыми при меньшем количестве калорий.

Оливковое масло

Употребление оливкового масла первого отжима связано со снижением массы тела и жира на животе. Однако слишком много масла вечером есть не надо, потому что даже в одной столовой ложке содержится 125 калорий.



Оливковое масло следует потреблять осторожно / Фото Pexels

Паста

Потребление пасты не приводит к набору веса, если употреблять ее в составе сбалансированной диеты. Сочетайте пасту с белком и овощами, чтобы получить сытное блюдо.

Лосось

В лососе содержится много полезных для сердца жиров, поэтому благодаря тому, что он обеспечивает удовольствие от еды, рыба сможет удержать от лишних перекусов. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять два рыбных блюда в неделю для пользы для здоровья сердца.