Биотин, или витамин В7 – это один из витаминов комплекса В, играющий очень важную роль в метаболизме и здоровье в целом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Поэтому если вы хотите улучшить рост своих волос, сделать ногти крепче, стоит позаботиться о том, чтобы включить в рацион несколько полезных продуктов.

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Лосось

Эта рыба является ценным источником биотина, а к тому же она очень вкусная. Кроме того, в этом морепродукте также найдутся и омега-3 жирные кислоты, которые поддерживают здоровье мозга и сердца, и это делает лосось вполне здоровым дополнением к сбалансированной диете.

В рыбе содержатся и белок, цинк и селен – а это способствует здоровью тканей и иммунитета, делится диетолог Виолетта Моррис.

Яйца

Несмотря на то, что яичные желтки имеют плохую репутацию, ведь в них содержится пищевой холестерин, на самом деле эта часть яйца имеет невероятную питательную ценность. Яичные желтки являются прекрасным источником биотина, что поддерживает здоровье мозга. Кроме того, яйца наполнены высококачественным белком, который нужен для восстановления и роста мышц.

Семена подсолнечника

Из растительных источников биотина семена подсолнечника будут одним из лучших вариантов. Они также содержат достаточно много здоровых жиров и магния, что могут поддерживать нервную функцию и способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы.



Подсолнечные семена полезны для волос / Фото Pexels

Сардины

Сардины богаты не только биотином, но и омега-3 жирные кислоты, что, как известно, обладают противовоспалительным действием и поддерживают здоровье сердца и мозга. Кроме того, из-за того, что сардины содержат неповрежденные кости и хрящи, что растворяются еще до того, как вы начнете их есть, эта рыба насыщена кальцием, что необходим для поддержания костей.

Говяжья печень

Говядина является красным мясом, и поэтому обычно ее не рекомендуют как часть здоровой диеты, но также печень является одним из крупнейших источников биотина. Это делает ее отличным вариантом для получения этого витамина, ведь одна порция печени содержит 103% от суточной нормы биотина в день.