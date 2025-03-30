Незалежно від того, чи ви маєте справу з ламкими від природи нігтями, чи зі слабкістю через постійне нанесення гель-лаку, є кілька звичок, які можуть таємно псувати ваші нігті, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Використовуєте нігті як інструменти

Відкривання банок, відклеювання наліпок чи дряпання нігтями поверхні може призвести до того, що з часом вони почнуть слабшати, розколюватися та ламатися. Замість цього намагайтеся використовувати подушечки пальців та обов'язково одягайте рукавички під час роботи в саду та прибирання, аби захистити свої нігті.

До речі, раніше ми вже розповідали про те, які продукти потрібно їсти для блискучого та здорового волосся.

Гризете нігті

Це може здатися очевидним, та все ж чимало людей мають цю звичку. Гризіння нігтів послаблює їхню структуру, призводить до нерівномірного росту та може занести бактерії, що згодом призведуть до розвитку інфекцій.

Замочуєте нігті перед манікюром

Нігтьова пластина насправді пориста, як губка, і їй потрібна година, аби повністю висохнути. Це значить, що якщо під час манікюру ваші руки замочуються у воді, ви поліруєте згодом вологий ніготь.

Після висихання ніготь повертається до свого початкового розміру та форми, а ось лак – ні, і це призводить до передчасного відшаровування.

Нанесення товстого шару лаку

Експерти з манікюру переконані, що під час нанесення кольору на нігті завжди слід обирати два тонкі шари замість одного товстого. Навіть якщо відтінок виглядає непрозорим після нанесення одного шару, товстий шар буде сохнути надто довго.

Залишаєте гель-лак, коли він починає відшаровуватися

Для того, аби ваші нігті мали охайний та здоровий вигляд, за своїм гель-лаком потрібно уважно слідкувати. Важливо стежити, чи він часом не почав відшаровуватися. Зважайте, що у таких випадках продукт починає шкодити багатий на кератин верхній шар нігтя, послаблюючи його.



Гель-лак потрібно вчасно замінювати / Фото Pexels

Зазвичай замінювати гель-лак потрібно кожні 2 – 3 тижні.

Не використовуєте олію для кутикули

Вам може здатися, що це додатковий і необов'язковий крок, який не має великого значення. Натомість експерти стверджують, що пропускати його все ж не варто. Олія для кутикули зміцнює ваші нігті, подовжує гарний вигляд манікюру та допомагає запобігти виникненню заусинок.

Прагніть використовувати її щодня, та навіть використання олії раз на тиждень вже дасть свої плоди.