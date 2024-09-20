Робите лише гірше: 6 найшкідливіших звичок у прибиранні

Часто так буває, що ми витрачаємо багато часу на прибирання, але результат є непомітним. Експерти кажуть, що деякі звички, які у нас вже виробилися під час прибирання оселі, можуть приносити лише шкоду.

До прикладу, під час прибирання ми для всього можемо використовувати одну й ту ж ганчірку чи губку, а посудомийку повністю завантажуємо посудом, пише "Southern Living". Якщо уникнути деяких звичок, то прибирання стане набагато приємнішим.

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Користування однією губкою

Якщо використовувати одну й ту ж губку для миття посуду та витирання стільниці, то ви лише будете розповсюджувати мікроби. Губку треба використовувати лише для миття посуду й змінювати кожного тижня, а стільницю треба витирати ганчіркою.

Неочищені засоби для прибирання

Після кожного використання рекомендовано добре вимивати швабри, ганчірки, віник та слідкувати за вмістом накопичення пилу в пилососі. Насадки для швабри та ганчірки можна вимити у гарячій воді з рідким милом.



Ганчірки після використання треба мити / Фото Pexels

Перевантажена посудомийка

Не варто завантажувати всю посудомийку посудом, оскільки це лише призведе до зниження її ефективності. Щоб до кінця вимити посуд, доведеться вмикати другий цикл.

Надмірне використання прального порошку

Не треба засипати в ємність для прального порошку вдвічі більше норми в надії, що завдяки цьому одяг випереться краще. Надлишок порошку може вивести колір з речей, а попране вбрання буде жорстким та навіть липким.

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Відсутня дезінфекція дверних ручок

Під час прибирання ми пилососимо, миємо підлогу, витираємо пилюку з меблів та миємо дзеркала, втім важливо не забувати про дезінфекцію дверних ручок, на яких накопичується велика кількість мікробів. Використовуйте для очищення дезінфікуючий засіб.

Відсутня дезінфекція зубної щітки

Заведіть собі корисну звичку кожного тижня дезінфікувати зубну щітку в антибактеріальній рідині для полоскання рота та не забувайте її змінювати кожних 3 місяці.