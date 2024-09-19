Жирні плями на кухні лякають багатьох господинь, бо не завжди їх вдається легко позбутися, але це цілком можливо, пишуть Поради 24. Навіть найстаріший жир, який в’ївся в поверхню, можна буде видалити за кілька хвилин.

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Оцет і харчова сода

Змішайте оцет з харчовою содою до кашоподібного стану й залишіть на кілька хвилин. Після цього протріть жорсткою губкою та змийте водою. Ці два компоненти чудово справляються з жирними відкладеннями.

Для легких забруднень соду можна залишати на жирних плямах без додавання оцту, однак тоді на результат доведеться почекати 15 хвилин.

Сода і лимонна кислота

У 200 мілілітрах води змішайте 2 столові ложки лимонної кислоти з 2 столовими ложками води. Цю пасту нанесіть на поверхню та залишіть на певний час, а після цього зітріть вологою губкою.



Жир здатен видалити жирові відкладення / Фото Pexels

Гаряча вода з мийним засобом

У дуже гарячій воді розведіть засіб для миття посуду, який чудово розщеплює жир, а висока температура води лише підсилить цей ефект.

Спеціальні хімічні засоби

Для того, щоб точно впевнитися у тому, що всі жирові відкладення зникнуть, скористайтеся спеціальною хімічною рідиною для виведення жиру.

Для боротьби із застарілим жиром можна використовувати спеціальні порошки або спреї. Нанесіть засіб на забруднену поверхню, залиште на 10-15 хвилин, після чого ретельно протріть і промийте.