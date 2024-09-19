Жирные пятна на кухне пугают многих хозяек, потому что не всегда от них удается легко избавиться, но это вполне возможно, пишут Porady 24. Даже самый старый жир, который въелся в поверхность, можно будет удалить за несколько минут.

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Уксус и пищевая сода

Смешайте уксус с пищевой содой до кашеобразного состояния и оставьте на несколько минут. После этого протрите жесткой губкой и смойте водой. Эти два компонента прекрасно справляются с жирными отложениями.

Для легких загрязнений соду можно оставлять на жирных пятнах без добавления уксуса, однако тогда на результат придется подождать 15 минут.

Сода и лимонная кислота

В 200 миллилитрах воды смешайте 2 столовые ложки лимонной кислоты с 2 столовыми ложками воды. Эту пасту нанесите на поверхность и оставьте на определенное время, а после этого сотрите влажной губкой.



Жир способен удалить жировые отложения / Фото Pexels

Горячая вода с моющим средством

В очень горячей воде разведите средство для мытья посуды, которое прекрасно расщепляет жир, а высокая температура воды только усилит этот эффект.

Специальные химические средства

Для того, чтобы точно убедиться в том, что все жировые отложения исчезнут, воспользуйтесь специальной химической жидкостью для выведения жира.

Для борьбы с застарелым жиром можно использовать специальные порошки или спреи. Нанесите средство на загрязненную поверхность, оставьте на 10-15 минут, после чего тщательно протрите и промойте.