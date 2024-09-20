Делаете только хуже: 6 самых вредных привычек в уборке: 6 самых вредных привычек
Источник:Southern Living
Часто так бывает, что мы тратим много времени на уборку, но результат незаметен. Эксперты говорят, что некоторые привычки, которые у нас уже выработались во время уборки дома, могут приносить только вред.
К примеру, во время уборки мы для всего можем использовать одну и ту же тряпку или губку, а посудомойку полностью загружаем посудой, пишет "Southern Living". Если избежать некоторых привычек, то уборка станет намного приятнее.
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Пользование одной губкой
Если использовать одну и ту же губку для мытья посуды и вытирания столешницы, то вы только будете распространять микробы. Губку надо использовать только для мытья посуды и менять каждую неделю, а столешницу надо вытирать тряпкой.
Неочищенные средства для уборки
После каждого использования рекомендуется хорошо вымывать швабры, тряпки, веник и следить за содержанием накопления пыли в пылесосе. Насадки для швабры и тряпки можно вымыть в горячей воде с жидким мылом.
Тряпки после использования надо мыть / Фото Pexels
Перегруженная посудомойка
Не стоит загружать всю посудомойку посудой, поскольку это лишь приведет к снижению ее эффективности. Чтобы до конца вымыть посуду, придется включать второй цикл.
Чрезмерное использование стирального порошка
Не надо засыпать в емкость для стирального порошка вдвое больше нормы в надежде, что благодаря этому одежда выстирается лучше. Избыток порошка может вывести цвет из вещей, а постиранные наряды будут жесткими и даже липкими.
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Отсутствует дезинфекция дверных ручек
Во время уборки мы пылесосим, моем пол, вытираем пыль с мебели и моем зеркала, впрочем важно не забывать о дезинфекции дверных ручек, на которых накапливается большое количество микробов. Используйте для очистки дезинфицирующее средство.
Отсутствует дезинфекция зубной щетки
Заведите себе полезную привычку каждую неделю дезинфицировать зубную щетку в антибактериальной жидкости для полоскания рта и не забывайте ее менять каждые 3 месяца.